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Ordu'da Sel Suları Köprünün Korkuluklarını Yıktı

Ordu'da Sel Suları Köprünün Korkuluklarını Yıktı

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Ordu'da etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen Bülbül Deresi üzerinde bulunan bir köprünün korkulukları yıkıldı. Dereden taşan sular cadde ve sokakları göle çevirirken, yollar ağaç parçaları çamur yığınlarıyla doldu. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, vatandaşlar kendi imkanları ile temizlik çalışması yaptı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Bülbül Deresi'nde temizlik çalışması başlattı. Öte yandan, Karadeniz Sahil Yolu'nda ise bazı araçlar yoldaki su birikintilerinde mahsur kaldı. Araç sürücüleri güvenlik güçleri tarafından güvenli bölgelere alındı.

KÖPRÜNÜN DEMİR KORKULUKLARI SEL SULARINA DAYANAMADI

Ordu'da etkili olan sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen Bülbül Deresi üzerinde bulunan bir köprünün korkulukları yıkıldı. Dereden taşan sular cadde ve sokakları göle çevirirken, yollar ağaç parçaları çamur yığınlarıyla doldu. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, vatandaşlar kendi imkanları ile temizlik çalışması yaptı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri de Bülbül Deresi'nde temizlik çalışması başlattı.Öte yandan, Karadeniz Sahil Yolu'nda ise bazı araçlar yoldaki su birikintilerinde mahsur kaldı. Araç sürücüleri güvenlik güçleri tarafından güvenli bölgelere alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Karadeniz Sahil Yolu Tragger Ordu Güncel Haberler

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