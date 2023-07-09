Ordu'da dün gece etkili olan sel sonrası su basan işyerlerinde temizlik çalışmaları sürüyor. Çalışmalara güvenlik güçleri de destek sağlarken vatandaşlar, aniden gelen sel suları karşısında korktuklarını söyledi.

Ordu'da sel sonrası temizlik çalışmaları sürüyor

ORDU - Ordu'da dün gece etkili olan sel sonrası su basan işyerlerinde temizlik çalışmaları sürüyor. Çalışmalara güvenlik güçleri de destek sağlarken vatandaşlar, aniden gelen sel suları karşısında korktuklarını söyledi.

Ordu'da dün gece etkili olan sağanak Altınordu ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu. Metrekareye Altınordu ilçesinde 92, Fatsa ilçesinde 120 ve Perşembe ilçesinde 130 kilogram yağışın düştüğü Ordu'da ev ve işyerleri su altında kaldı, heyelanlar meydana geldi ve Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı. Ekipler iş makineleri yardımıyla ulaşıma kapanan yolda temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Fatoş Başar isimli mağaza sahibi, "Dün gece büyük afete maruz kaldık. Her şey su altında kaldı. Biranda neye uğradığımızı şaşırdık. Yukarıdan gelen sular şelale gibi burayı etkisi altına aldı ve ben içeride mahsur kaldım. Benim için bir tramvaydı arkada kapıdan kurtardılar. Allah'a çok şükür atlattık, inşallah tekrarlanmaz, dua ediyorum. Mağazam toprağa gömüldü, arabalar da toprağa gömüldü" dedi.

Bölgede bulunan diğer işyerlerinin sahipleri de hasarın büyük olduğunu belirterek, "Tüm malzemelerimiz su altında kaldı. Buralar nasıl temizlenecek bilmiyoruz" ifadelerine yer verdiler.

Güvenlik güçleri çalışmalara destek veriyor

Ordu Büyükşehir ve ilçe belediye ekipleri temizlik çalışmalarını sürdürürken, AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekipleri de yürütülen temizlik çalışmalarına destek veriyor. Öte yandan ekipler ev ve işyerlerinde hasar tespit çalışmalarını yürütüyor.