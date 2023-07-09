Ordu'da etkili olan sel sonrası heyelanlar meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu heyelan nedeniyle kapanırken, iş makinesi ve araçlar toprak altında kaldı.

Ordu'da sel sonrası heyelan: İş makinesi ve araçlar toprak altına kaldı

ORDU - Ordu'da etkili olan sel sonrası heyelanlar meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu heyelan nedeniyle kapanırken, iş makinesi ve araçlar toprak altında kaldı.

Ordu'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası Altınordu ilçesinde sel meydana geldi. Şehir merkezinde çeşitli noktalarda dereler taşma noktasına geldi. Bülbül Deresi mevkisinde Karadeniz Sahil Yolu Ordu'dan Samsun ve Giresun istikametine ulaşıma kapatıldı. Sağanak sonrası meydana gelen sel ile birlikte bazı ev ve işyerlerini su bastı. Ekipler dere ve köprülerin olduğu noktalarda iş makineleri ile çalışma başlattı. Bazı araçlar sel suları nedeniyle arıza yaparak yolda kaldı.

Heyelan sonucu iş makinesi toprak altında kaldı, Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım kapandı

Bu esnada Taşbaşı Mahallesi'nde dere taştı, 2 noktada heyelan meydana geldi. Heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapanırken, olması muhtemel olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesi toprak altında kaldı. Mahallenin diğer noktasında ise araçlar toprak altında kalırken, cadde ve sokaklar toprak yığınları ve moloz ile kapandı.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor

Meydana gelen sel ve heyelanlar sonucu Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Belediye ve ilçe belediye ekipleri sahada iş makineleri ve personeller ile birlikte çalışmalar başlattı. Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan ve sel sularının temizlenmesinin ardından ulaşıma açılacağı öğrenildi.