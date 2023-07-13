Üye Girişi
Haberler

Ordu'da sel felaketi sonrası derelere sel kapanları kurulacak

Güncel Haberler

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sel felaketi sonrasında derelere sel kapanları kuracaklarını belirtti. Ayrıca, yeni istimlaklar ve kamulaştırmalar yapılacak, bazı yerler yıkılacak. Sel kapanlarıyla suyun yukarıda tutulması hedefleniyor.

ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sel felaketi sonrasında derelere sel kapanları kuracaklarını belirtip, "Suyu yukarıda tutacağız. Başladığımız yerlerde yeni istimlaklar ve kamulaştırmalar yapılacak. Belki bazı yerleri yıkacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Ordu Büyükşehir Belediyesi Mehmet Hilmi Güler Ordu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title