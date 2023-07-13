Ordu'da sel felaketi sonrası derelere sel kapanları kurulacak
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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sel felaketi sonrasında derelere sel kapanları kuracaklarını belirtti. Ayrıca, yeni istimlaklar ve kamulaştırmalar yapılacak, bazı yerler yıkılacak. Sel kapanlarıyla suyun yukarıda tutulması hedefleniyor.
ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sel felaketi sonrasında derelere sel kapanları kuracaklarını belirtip, "Suyu yukarıda tutacağız. Başladığımız yerlerde yeni istimlaklar ve kamulaştırmalar yapılacak. Belki bazı yerleri yıkacağız" dedi.Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel
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