Ordu'da sel felaketi sonrası derelere sel kapanları kurulacak

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sel felaketi sonrasında derelere sel kapanları kuracaklarını belirtti. Ayrıca, yeni istimlaklar ve kamulaştırmalar yapılacak, bazı yerler yıkılacak. Sel kapanlarıyla suyun yukarıda tutulması hedefleniyor.