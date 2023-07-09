Ordu'da etkili olan sel sonrası ev ve işyerlerini su bastı, Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapatıldı. Ordu'da etkili olan sağanak sonrası Altınordu ilçesinde sel meydana geldi. Şehir merkezinden geçen Bülbül Deresi taşma noktasına geldi. Bu nedenle Bülbül Deresi mevkisinde Karadeniz Sahil Yolu Ordu'dan Samsun ve Giresun istikametine ulaşıma kapatıldı, trafik farklı noktalardan sağlandı. Sağanak sonrası meydana gelen sel ile birlikte bazı ev ve işyerlerini su bastı. Ekipler dere ve köprülerin olduğu noktalarda iş makineleri ile çalışma başlattı. Ekipler, derelerde biriken molozları iş makinesi yardımıyla temizledi. Sokak ve caddelerde de su birikintileri yaşanırken vatandaşlar aniden etkili olan sağanak ile birlikte hayatın olumsuz etkilendiğini söylediler. Ordu için meteorolojik uyarı yapılmıştı Öte yandan Ordu Valiliği'nden yapılan meteorolojik uyarıda, 'Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren ilimiz çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir. 10 Temmuz 2023 Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen şiddetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' ifadelerine yer verilmişti.

Ordu'da sel: Cadde ve sokaklar göle döndü

Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapatıldı

ORDU - Ordu'da etkili olan sel sonrası ev ve işyerlerini su bastı, Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapatıldı.

Ordu'da etkili olan sağanak sonrası Altınordu ilçesinde sel meydana geldi. Şehir merkezinden geçen Bülbül Deresi taşma noktasına geldi. Bu nedenle Bülbül Deresi mevkisinde Karadeniz Sahil Yolu Ordu'dan Samsun ve Giresun istikametine ulaşıma kapatıldı, trafik farklı noktalardan sağlandı.

Sağanak sonrası meydana gelen sel ile birlikte bazı ev ve işyerlerini su bastı. Ekipler dere ve köprülerin olduğu noktalarda iş makineleri ile çalışma başlattı. Ekipler, derelerde biriken molozları iş makinesi yardımıyla temizledi.

Sokak ve caddelerde de su birikintileri yaşanırken vatandaşlar aniden etkili olan sağanak ile birlikte hayatın olumsuz etkilendiğini söylediler.

Ordu için meteorolojik uyarı yapılmıştı

Öte yandan Ordu Valiliği'nden yapılan meteorolojik uyarıda, "Orta ve Doğu Karadeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların bu gece saatlerinden itibaren ilimiz çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir. 10 Temmuz 2023 Pazartesi akşam saatlerine kadar etkili olması beklenen şiddetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verilmişti.