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Ordu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için şehit mezarları temizlendi

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Ordu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarları temizlendi. Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, mezarlıklarda temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca, şehit mezarlarının başucunda bulunan Türk bayrakları yenileriyle değiştirildi. Ekipler, aynı zamanda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okuyup dualar etti.

Ordu'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit mezarları temizlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde de şehitleri unutmadığı belirtildi.

Ekiplerin mezarlıklarda temizlik ve düzenleme çalışması gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, şehit mezarlarının başucunda bulunan Türk bayraklarının da yenisiyle değiştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmalarla vatandaşların kabir ziyaretini rahatlıkla yapılmasının sağlandığı vurgulanarak, "Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü personeli, aynı zamanda büyük bir vefa örneği göstererek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okuyup dualar etti." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Demokrasi 15 Temmuz Ordu Güncel Haberler

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