Ordu'da Savcı ile Restoran Çalışanları Arasında Tartışma

ORDU'da savcı ile restoran sahibi ve çalışanlarının tartışma sonrası gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 3 kişiden mekan sahiplerinden Erkan Güleç (49) tutuklandı, Ercan Güleç (52) ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mekanda çalışan Abdussamed Arpacı (25) hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Olay, 4 Ağustos'ta saat 20.30 sıralarında Aybastı ilçesindeki ızgara salonunda meydana geldi. Ünye ilçesinde savcı olan Mücahit Şamil Koca, ailesiyle yemek yemek için Perşembe Yaylası'ndaki 'Güleç Izgara' adlı restorana gitti. Savcı Mücahit Şamil Koca, işletme çalışanlarına yemeklerinin kaç dakikada hazır olacağını sordu. İddiaya göre, çalışanlar tarafından savcıya 20 dakika ile 1 saat arasında farklı zaman aralıkları söylendi, bunun üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışma anları, iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. Görüntülerde savcı Koca'nın restorandaki diğer kişilerle mekan dışında arbede yaşadığı görüldü. Olayın ardından jandarmayı çağıran Savcı Koca, aralarında mekanın sahiplerinin de bulunduğu kişilerden şikayetçi oldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan 15 kişiden 12'si adliyeye çıkarılmadan serbest bırakıldı. Savcı Koca, kendisi ve yakınlarının darbedildiği iddiasıyla mekan sahipleri Erkan Güleç, Ercan Güleç ve çalışan Abdussamed Arpacı'dan şikayetçi oldu. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Erkan Güleç tutuklandı, Abdussamed Arpacı hakkında adli kontrol kararı verildi, Ercan Güleç ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.