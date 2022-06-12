Ordu'da şaşırtan yağmur - Haberler

- Ordu'da şaşırtan yağmur

Sadece 3 metrekarelik alanda etkili olan sağanak, görenleri şaşırttı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde sadece yaklaşık 3 metrekarelik alanda etkili olan yağmur, vatandaşları şaşırttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Şaşırtan doğa olayı öncesi akşam saatlerinde, Ünye ilçesinde bağlı Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde cadde üzerinde yaklaşık 3 metrekarelik alana yağış düştüğünü fark eden vatandaşlar şaşkına döndü. Cep telefonu kameraları ile o anları kaydeden vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir vatandaş da küçük bir alanda etkili olan sağanak yağışı gözlemledi.

Eşine çok az rastlanan, dairesel bir alanda bir müddet devam eden doğa olayı sonrası vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kaydedilen görüntüler ise sosyal medyada geniş yer buldu.

İhlas Haber Ajansı / Güncel