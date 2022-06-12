Ordu'da şaşırtan yağmur - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da şaşırtan yağmur

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

- Ordu'da şaşırtan yağmur Sadece 3 metrekarelik alanda etkili olan sağanak, görenleri şaşırttı Ordu'nun Ünye ilçesinde sadece yaklaşık 3 metrekarelik alanda etkili olan yağmur, vatandaşları şaşırttı.

- Ordu'da şaşırtan yağmur

Sadece 3 metrekarelik alanda etkili olan sağanak, görenleri şaşırttı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde sadece yaklaşık 3 metrekarelik alanda etkili olan yağmur, vatandaşları şaşırttı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Şaşırtan doğa olayı öncesi akşam saatlerinde, Ünye ilçesinde bağlı Kaledere Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde cadde üzerinde yaklaşık 3 metrekarelik alana yağış düştüğünü fark eden vatandaşlar şaşkına döndü. Cep telefonu kameraları ile o anları kaydeden vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, bir vatandaş da küçük bir alanda etkili olan sağanak yağışı gözlemledi.

Eşine çok az rastlanan, dairesel bir alanda bir müddet devam eden doğa olayı sonrası vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, kaydedilen görüntüler ise sosyal medyada geniş yer buldu.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Ünye Ordu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title