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Ordu'da Salça Kavanozunda Uyuşturucu Yakalandı

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Ordu'da, salça kavanozuna sakladıkları uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada, salça dolu kavanozun içine gizlenmiş tek paket halinde 142 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Polis, araçtaki B.K. (24) ile A.D'yi (21) gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde salça kavanozunun içerisine sakladıkları uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Ekiplerin araçta yaptıkları arama sonucu salça dolu kavanozun içerisine gizlenmiş ve tek paket halinde 142 gram sentetik uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Bunun üzerine araçta bulunan B.K. (24) ile A.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Altınordu Ordu Cezaevi Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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