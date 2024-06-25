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Ordu'da sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

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Ordu'da yapılan bir operasyonda araçlarında sahte para ve uyuşturucu bulunan 4 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde durdurdukları bir otomobilde 33 bin 300 lira sahte para ve 141 gram metamfetamin ele geçirdi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Ordu'da araçlarında sahte para ve uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altınordu ilçesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler araçta yaptıkları aramada, 33 bin 300 lira tutarında sahte para ile 141 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan Ö.F.E. (31), T.K.K. (22), B.C.K. (24) ve B.İ. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Altınordu Ordu Narkotik Suçlar Güvenlik Hukuk Güncel Haberler

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