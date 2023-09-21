Ordu'da yapılan operasyonda sahte içki ve gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'da sahte içki ve gümrük kaçağı elektronik sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gülyalı ilçesinde yol kontrolü sırasında durdurulan araçta arama yapıldı.

Ekipler, 64 litre sahte içkinin ele geçirildiği araçtaki N.T'yi (54) gözaltına aldı.

Altınordu ilçesindeki operasyonda ise gümrük kaçağı olduğu belirlenen 125 elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili B.Ş. (31) yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla bırakıldı.