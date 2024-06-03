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Ordu'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kadın yara almadan kurtuldu

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Ordu'nun Kumru ilçesinde bir kadın, sahipsiz köpeğin saldırısına maruz kaldı ancak yara almadan kurtuldu. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ordu'nun Kumru ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kadın, yara almadan kurtuldu.

İlçeye bağlı Karacalı Mahallesi'ndeki fırına ekmek almaya giden 60 yaşındaki Emine Duran, sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşların yardımıyla yara almadan kurtulan Duran'ın giysileri hasar gördü.

Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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