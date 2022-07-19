ORDU'DA SAHİL YOLUNDA DRİFT KAMERADA ORDU'da Karadeniz Sahil Yolu'nda 2 otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yaptı. ORDU'da Karadeniz Sahil Yolu'nda 2 otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Ordu'nun Ünye ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Akçay Mevkii'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen 2 otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yapmaya başladı. Otomobil sürücüsünün sahil yolunu kapatarak dakikalarca drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, iki otomobilin asfaltta kendi eksenleri etrafında döndüğü görüldü. Demirören Haber Ajansı / Güncel Karadeniz Sahil Yolu Ordu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› ORDU'DA SAHİL YOLUNDA DRİFT KAMERADA - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.