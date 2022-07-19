ORDU'DA SAHİL YOLUNDA DRİFT KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ORDU'da Karadeniz Sahil Yolu'nda 2 otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yaptı.
ORDU'da Karadeniz Sahil Yolu'nda 2 otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yaptı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Ordu'nun Ünye ilçesinden geçen Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki Akçay Mevkii'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen 2 otomobil sürücüsü, trafiği durdurarak drift yapmaya başladı. Otomobil sürücüsünün sahil yolunu kapatarak dakikalarca drift yaptığı anlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, iki otomobilin asfaltta kendi eksenleri etrafında döndüğü görüldü.
Demirören Haber Ajansı / Güncel