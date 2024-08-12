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Ordu'da Sağanak Yağış Sonrası İstinat Duvarı Çöktü

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde dün etkili olan sağanak yağışın ardından iki binanın istinat duvarı çöktü. AFAD tarafından güvenlik gerekçesiyle tahliye edilen binada yaşayan vatandaşlar mağdur olduklarını belirtti.

ORDU'da dün etkili olan sağanak yağışın ardından iki binanın istinat duvarı çöktü. Duvarı çöken 10 daireli binalardan biri AFAD tarafından güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan ve öğlen saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış ilçede günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkili olan yağışta bazı sokaklar suyla kaplandı. Sürücüler trafikler ilerlemekte güçlük yaşarken, vatandaşlar da suyla dolu cadde ve sokaklarda ilerlemekte güçlük çekti. Altınordu İlçesine bağlı Şahincili Mahallesi 623 Sokak'ta üzerinde iki apartmanın bulunduğu istinat duvarı, su baskını nedeniyle çöktü. İstinat duvarı çöken iki binadan birinde ikamet eden vatandaşlar, AFAD tarafından güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi. Şeritler ve bariyerlerle giriş çıkışın engellediği 10 daireli binadaki vatandaşların, yeni bir istinat duvarı yapılana kadar binaya girmesi yasaklandı. Olayın ardından bölgede hasar tespiti ve güvenlik önlemlerinin artırılması için çalışmalar başlatıldı.

Şahincili Mahalle Muhtarı Sezgin Güzelordu, "AFAD ekipleri birkaç binayı geçici olarak meskene kapattı. Meskenlerle ilgili bir sorun yok ama tedbir amaçlı olduğunu sanıyorum" dedi.

AFAD tarafından tedbir amaçlı boşaltılan bina sakinlerinden Yılmaz Öğretmen (51), "Tuğla bu suyu tartar mı? Bütün mahallenin suyu buraya geliyor. Alt yapı yok. Yukarıdan bıraktıkları boru patlatmış zaten. Bu istinat duvarını müteahhit ve belediyenin yapmasını istiyorum. Duvar çöktüğünde köydeydim. Geldiğimde binanın mühürlendiğini gördüm. Mağdur olduk eşyalarım içerde onları da alamıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Altınordu AFAD Ordu Yaşam Güncel Haberler

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