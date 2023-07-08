Ordu'da Sağanak Yağış Köprüleri Kapattı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bülbül Deresi üzerindeki köprüler araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Ekipler, taşkına müdahale ederek köprü altındaki ağaçları temizledi.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkilerken, ilçe merkezinden geçen Bülbül Deresi üzerindeki köprüler, araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Meteoroloji'nin sabah saatlerinde yaptığı şiddetli yağış uyarısının ardından Ordu'da, sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, Altınordu ilçe merkezinden geçen Bülbül Deresi üzerindeki Kemer Köprüde taşkın meydana geldi. Taşkına müdahale eden ekipler, köprünün altındaki ağaçları temizledi. Yağış nedeniyle dere üzerindeki 4 köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Kentte şiddetli yağış devam ediyor. (DHA)