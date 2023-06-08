Ordu'da sağanak yağış heyelanlara neden oldu

ORDU'da 2 gün boyunca etkili olan sağanak nedeniyle 94 yerde heyelan meydana geldi. Heyelanlar nedeniyle can kaybı ve yaralanma olmazken, yollarda ve tarım arazilerinde maddi hasar meydana geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, 'İlimizde yanlış yerleşimler var. Zamanında halkımız manzarası güzel yerleri yerleşim yeri seçmiş ama işin jeolojik boyutuna, jeofizik boyutuna bakmamışlar. Buralarda şimdi kalıcı bir çözüm olsun diye yeni yerleşim yerleri yapıyoruz' dedi.

Ordu'nun İkizce, Çaybaşı, Akkuş ve Ünye ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Pazartesi günü başlayıp aralıklarla salı günü akşam saatlerine kadar etkili olan kuvvetli sağanak, derelerin taşmasına ve heyelanlara neden oldu. Yağış nedeniyle 4 ilçede 94 noktada heyelan meydana geldi. Afetin ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine bağlı ekipler, heyelanlı alanlarda temizlik başlattı. 148 personel ve 74 iş makinesiyle sürdürülen temizlik çalışması kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı.

'HEYELANDAN DOLAYI MADDİ BİR HASAR VAR'

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yapılan müdahalelerle büyük bir afetin ve selin olmasının engellendiğini açıkladı. Yağışlardan sadece heyelanla zarar görüldüğünü belirten Güler, 'Yoğun bir yağmur bizi alarma geçirdi ama aldığımız tedbirlerle çok şükür can kaybı ve büyük bir sıkıntı olmadan atlattık. İlimizde 94 yerde heyelan oldu. 148 personel ve 74 iş makinesiyle yoğun bir çalışmayla heyelan sayısının artmasını önledik. Çalışmalarımız neticesinde yağışlardan sadece heyelanla zarar gördük. İkizce, Ünye, Akkuş gibi yerlerde hızlı bir çalışma yaparak sorun olmasını engelledik. Aynı zamanda daha önceden suların denize ulaşmasına sağladığımız için teknik olarak başarılı bir çalışmayla atlatmış olduk. Heyelandan dolayı maddi bir hasar var. Yağış öncesinde koordinasyon yaptık. Çünkü bahsettiğimiz üzere İkizce çok zor bir yer, Çaybaşı aynı şekilde, Ünye ve Akkuş da doğal zorluklara rağmen yoğun bir çalışmayla iyi bir ekip çalışmasıyla toparladık. Başka yerlerdeki büyük problem biz başarılı bir şekilde atlatmış olduk' diye konuştu.

'İLİMİZDE YANLIŞ YERLEŞİMLER VAR'

Kentte yanlış yerleşim yerleri olduğunu ve bu nedenle ilçelerde yeni yerleşim alanları kurulduğunu ifade eden Güler, 'Bu bölge heyelan bölgesi. Sel tehlikesini atlatıyoruz ama heyelan tamamen toprak ve yer yapısıyla ilgili. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı yoğun şekilde yapıyoruz. İlimizde yanlış yerleşimler var. Zamanında halkımız manzarası güzel yerleri yerleşim yeri seçmiş ama işin jeolojik boyutuna, jeofizik boyutuna bakmamışlar. uralarda şimdi kalıcı bir çözüm olsun diye yeni yerleşim yerleri yapıyoruz. Hem muhtemel bir depreme karşı hem başka yerlerde olması beklenen depremlere karşı bir çalışma dizisini sürdürüyoruz. Hem heyelana hem depreme karşı sağlam yerleri seçerek buralarda yeni yerleşim merkezi yapıyoruz. Eski yerleşim yerleri hatıralarıyla, anılarıyla devam edecek ama aynı zamanda yeni ilçeler yapıyoruz. Bu da bizim ileriye dönük çalışmalarımızın bir parçası' ifadelerini kullandı.

Güler, şehircilikteki yeşil alan miktarını ikiye katladıklarını da ifade ederek, yeşil alan miktarını yüzde 115 arttırdıklarını sözlerine ekledi. (DHA)