Ordu'da Sağanak Yağış Heyelana Neden Oldu

Ordu'da iki gün etkisini gösteren sağanak, 4 ilçedeki 94 noktada heyelana neden oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, aldıkları tedbirlerle can kaybı yaşanmadığını ve her yere aynı gün içerisinde ekiplerin müdahale ettiğini belirtti.

Ordu'da iki gün etkisini gösteren sağanak, 4 ilçedeki 94 noktada heyelana neden oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AA muhabirine, 5-6 Haziran tarihlerinde Akkuş, Çaybaşı, İkizce ve Ünye ilçelerinde sağanağın etkili olduğunu söyledi.

Meteorolojinin uyarısı üzerine 148 personeli, 74 iş makinesiyle sahada görevlendirdiklerini belirten Güler, "Ordu'da 94 noktada irili ufaklı heyelan oldu. Bazı yollarda ve tarım arazilerinde maddi hasarlar meydana geldi. Ekiplerimiz hasar gören yerlere anında müdahale etti. Çok şükür aldığımız tedbirlerle can kaybı yaşanmadı, önemli ölçüde sıkıntı olmadı. Şu an için herhangi bir kapalı yolumuz bulunmuyor. Bütün her yere aynı gün içerisinde ekiplerimiz tarafından müdahale edildi." dedi.

Güler, bölgenin heyelan bölgesi olması nedeniyle çalışmaları ona göre yürüttüklerini vurgulayarak, "Kalıcı çözüm adına çalışmalar yapıyoruz. Olası deprem ve heyelan gibi afetlere karşı yeni yerleşim yerleriyle ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Ayrıca yeşil alan oranını da yüzde 115 oranında arttırdık." diye konuştu.