Ordu'da sağanak sonrası temizlik çalışmaları devam ediyor

Ordu'da dün yaşanan sağanak sonucunda meydana gelen tahribatların giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun Altınordu ilçe merkezi güzergahında temizlik yapılıyor. Ayrıca, toprak birikintisi ve su baskınlarının yol açtığı tahribatlar da giderilmeye çalışılıyor. AFAD, belediye ve karayolları ekipleri çalışmalara destek verirken, jandarma ve emniyet personelleri de görev alıyor.