Ordu'da sağanak nedeniyle Perşembe Yaylası'ndaki menderesler sular altında kaldı

ORDU'nun 1500 rakımlı Perşembe Yaylası'ndaki menderesler, sağanak nedeniyle sular altında kaldı.

Ordu'da geçtiğimiz haftadan itibaren aralıklı yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yağışlı hava beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Aybastı ilçesinde etkili olan sağanak ile birlikte Aybastı-Kabataş ile Aybastı-Gölköy ilçeleri arasındaki kara yollarının bazı bölümlerinde hasar oluştu. Yağış dolayısıyla Aybastı Pelitözü Mahallesi ile Perşembe Yaylası'na bağlı oba yollarında ise toprak kaymaları meydana geldi.

MENDERESLER SU ALTINDA KALDI

İlçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan bin 500 rakımlı Perşembe Yaylası'ndaki menderesler, son yağışlarla birlikte sular altında kaldı. Yeşillik arasında kıvrımlı görüntüsüyle büyüleyen menderesler adeta göle döndü.Öte yandan kentte yağışlı havanın bu hafta da etkisini sürdüreceği bildirildi. (DHA)