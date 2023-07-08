Ordu'da sağanak nedeniyle caddeler su altında kaldı
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Ordu'da etkisini arttıran sağanak yağış sonucu Bülbül Deresi'nin taşmasıyla caddeler su bastı. Altınordu ilçesindeki kara yolu trafiğe kapatıldı ve vatandaşlar ulaşımda sıkıntı yaşadı. Altınordu Belediyesi ekipleri çalışmalara başladı.
??????? Ordu'da sağanak nedeniyle debisi yükselen Bülbül Deresi'nin bazı noktalardan taşması sonucu caddeleri su bastı.
Kentte akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Altınordu ilçesinde debisi yükselen Bülbül Deresi'nin belli bölümlerinden taşmasıyla Süleymanfelek ve Zübeyde Hanım caddelerini su bastı. Caddelerdeki esnaf, iş yerlerindeki su ve çamuru temizlemeye çalışıyor.
Altınordu ilçesindeki kara yolu güvenlik amacıyla Samsun ve Giresun yönlerinden polis ekiplerince trafiğe kapatıldı.
Selimiye ve Nizamettin mahallelerinde de vatandaşlar yoğun su birikintileri nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşadı.
Altınordu Belediyesine bağlı ekipler, tıkanan rögar ve su kanallarını açmaya çalıştı.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Polis ekipleri de bölgede vatandaşları dereye yakın yürümemeleri konusunda uyarıyor.