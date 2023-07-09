Ordu'da sağanak heyelanlara neden oldu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonucu heyelanlar meydana geldi. Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı ve bazı araçlar toprak altında kaldı. Yetkililer çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde etkili olan sağanak heyelana neden oldu.

Kentte dün akşam saatlerinde etkisini arttıran sağanağın ardından Taşbaşı Mahallesi'nde heyelan meydana geldi.

Heyelan sonucu toprak ve su birikintisi nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu'nun Altınordu ilçe merkezi güzergahı ulaşıma kapandı. Burada hazırda bekletilen Büyükşehir Belediyesine ait bir iş makinesi de toprak altında kaldı.

Yolda mahsur kalan bazı araçlar sürücülerin gayretiyle, bazıları da çekici yardımıyla güvenli alana alındı.

Polis ekipleri ise araçları çevre yolu ve alternatif yollara yönlendiriyor.

Taşbaşı Mahallesi'nden Sırrıpaşa Caddesi'ne bağlanan noktada da bazı araçlar toprak altında kaldı, sokaklar toprak ve suyla kaplandı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu Belediyesi ve Karayolları ekipleri, sorunların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, bazı bölümlerinden taşan Bülbül Deresi'ndeki ağaç ve parçaları, iş makineleriyle temizlenerek debisi düşürüldü.

Sağanak, ilçe merkezindeki etkisini kaybetti.