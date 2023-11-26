Ordu'da Ruhsatsız Tabanca ve Mermi Ele Geçirildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir kişinin ev ve iş yerinde yapılan aramada 10 adet ruhsatsız tabanca ile mermi bulundu. Şüpheli tutuklandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından bir kişinin ev ve iş yerinde yapılan aramada 10 adet ruhsatsız tabanca ile mermi ele geçirildi. Şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Ö.S. isimli şüphelinin silah kaçakçılığı yaptığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Ö.S.'nin Altınordu ilçesindeki ev ve iş yerinde yapılan aramalarda kargo paketlerinin içerisine saklanmış 10 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU