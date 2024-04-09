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Ordu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi

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Ordu'da Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Eskipazar Mahallesi'ndeki Ordu Şehitliği'ndeki ziyarete, Vali Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekilleri Seyit Torun ve Mustafa Adıgüzel, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, protokol üyeleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.

Ziyaret, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duayla başladı.

Vali Erol ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, çocuklara hediye verdi.

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Kaynak: AA / Güncel

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