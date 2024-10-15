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Ordu'da Polisler Hızlı Müdahale ile Hükümlüyü Yakaladı

Ordu'da Polisler Hızlı Müdahale ile Hükümlüyü Yakaladı
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Ordu Valisi Muammer Erol, kasten yaralama suçundan aranan O.H.'yi yakalayan polis memurlarını başarı belgesiyle ödüllendirdi. Olay, yakalama kararının çıkmasından sadece bir dakika sonra gerçekleşti.

ORDU Valisi Muammer Erol, O.H. (66) adlı hükümlüyü hakkında yakalama kararı çıktıktan 1 dakika sonra yakalayan polisler Osman Özdemir ve Niyazi Furkan Çelik'i 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirdi.

Sakarya Ağır Ceza İlamat Masası tarafından 'kasten yaralama' suçundan hakkında 26 yıl 9 ay 21 gün hapis cezası bulunan O.H. için 8 Ekim günü saat 17.42'de yakalama kararı çıkarıldı. Karardan bir dakika sonra saat 17.43'te Ordu'nun Gülyalı ilçesinde uygulama noktasında, polis ekipleri durdurulan araçtaki O.H,'yi gözaltına aldı. O.H. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

VALİDEN POLİS MEMURLARINA TEŞEKKÜR

Vali Muammer Erol, hızlı ve başarılı müdahaleleri nedeniyle Gülyalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Osman Özdemir ve Niyazi Furkan Çelik'e 'Başarı Belgesi' verdi. Vali Erol, "Mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan polislerimize teşekkür ediyorum. Aranan şahsı 1 dakika içinde yakalayarak adalete teslim eden memurlarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞIM YAPMIŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda polis memurlarını tebrik ederek, ekiplerin başarılı çalışmalarıyla ilgili övgüde bulundu. Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "Şahsın aynı gün, 1 dakika sonra yakalanarak cezaevine teslim edilmesi ekiplerimizin özverili çalışmalarını göstermektedir" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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