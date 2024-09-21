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Ordu'da Polis Memuruna Sandalye ile Saldırı: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Ordu'da Polis Memuruna Sandalye ile Saldırı: 3 Kişi Gözaltına Alındı
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Ordu'da bir motosiklet uygulaması sırasında polis memuruna sandalye ile saldırarak yaralayan aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ordu'da polis memurunun başına sandalye ile vurularak yaralanması olayına ilişkin aynı aileden 3 kişi gözaltına alındı.

Ünye Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, Liseler Mahallesi Hanboğazı mevkisinde uygulama sırasında bir motosikleti durdurdu.

Ekiplerin ehliyeti olmayan ve kask takmayan 15 yaşındaki A.A.D'ye işlem yaptığı sırada gencin dedesi Abdullah D, babası Orhan D. ve ağabeyi Oğuzhan D. geldi.

Taraflar arasında çıkan tartışma sırasında başına sandalye ile vurulan polis memuru yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan polis memuru, olay yerindeki müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Abdullah D, Orhan D. ve Oğuzhan D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

A.A.D. hakkında ise ehliyetsiz motosiklet kullandığı ve kask takmadığı gerekçesiyle işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel

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