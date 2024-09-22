Ordu'da Polis Memuruna Saldırı: Dede ve Ağabey Tutuklandı

ORDU'da motosiklet sürücüsü 15 yaşındaki A.A.D.'ye cezai işlem uyguladığı gerekçesiyle polis memuru Erol G.'yi sandalye ile başından yaralayan dede ve ağabey tutuklandı. Baba ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün 13.30 sıralarında Ünye ilçesine bağlı Liseler Mahallesi Hanboğazı mevkisinde meydana geldi. Ünye Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, kontrol uygulaması sırasında bir motosikletliyi durdurdu. Ehliyeti olmayan ve kask takmadığı görülen 15 yaşındaki A.A.D.'ye işlem yapıldığı sırada gencin dedesi Abdullah D., babası Orhan D. ve ağabeyi Oğuzhan D.'nin kontrol noktasına gelmesi üzerine polis memuru Erol G. ile taraflar arasında tartışma çıktı. 3 kişi tarafından başına sandalye ile vurularak yaralanan polis memuru, Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına 5 dikiş atılan Erol G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından şüpheliler Abdullah D., Orhan D. ve Oğuzhan D, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. A.A.D. hakkında ise ehliyetsiz motosiklet kullandığı ve kask takmadığı gerekçesiyle işlem yapıldı.

Polis memurunun yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan gencin dedesi Abdullah D, babası Orhan D. ve ağabeyi Oğuzhan D'nin jandarmadaki işlemleri bugün tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Abdullah D. ve Oğuzhan D. tutuklandı. Orhan D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.