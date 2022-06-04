Ordu'da plajlar temizlendi - Haberler

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Ordu'da plajlar temizlendi

AA - Eyüp Elevli - Güncel
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Ordu'da plajlar temizlendi

Ordu'da, deniz sezonu hazırlıkları kapsamında plaj ve kıyılarda temizlik yapıldı.

Ordu'da, deniz sezonu hazırlıkları kapsamında plaj ve kıyılarda temizlik yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı ekipleri, havaların ısınmasıyla deniz kenarındaki çalışmalara hız verdi.

Kentte ikisi mavi bayraklı olmak üzere 18 kumsalda 255 personel, denize kıyısı bulanan Gülyalı, Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştiriyor.

Ekipler, vatandaşların denize rahat girebilmeleri için çöp ve atıkları makineler yardımıyla topladı, soyunma ve duş kabinlerinde ise bakım yaptı.

AA / Eyüp Elevli - Güncel

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