Ordu'da piyade uzman çavuş eşi Ezgi Y.'yi kaçırmaya çalıştı

ORDU'nun Fatsa ilçesinde Piyade Uzman Çavuş Ayhan Y., boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Y.'yi (20) kaçırmaya çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Arpalık Mahallesi Fatsa- Korgan kara yolunda meydana geldi. Piyade Uzman Çavuş olarak görev yapan Ayhan Y., boşanma aşamasındaki eşi Ezgi Y.'nin ailesi ile birlikte yaşadığı eve gitti. Ayrılmak istemediğini söyleyen Ayhan Y. ile Ezgi Y. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ayhan Y., eşini zorla otomobile bindirerek, kaçırmaya çalıştı. Bu sırada Ezgi Y.'nin annesi kızını belinden tutarak, engellemeye çalıştı. Eşinin direnmesi üzerine havaya ateş eden Ayhan Y., çevredekilerin tepkisi üzerine aracına binerek uzaklaştı.

Bu arada Ayhan Y.'nin eşini kaçırma teşebbüsü cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.