Ordu'da Patpat Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Ordu'da Patpat Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Ordu'da patpat olarak bilinen tarım aracının uçurumdan yuvarlanması sonucu 23 yaşındaki sürücü Muharrem Sönmez yaşamını yitirdi, babası ise yaralandı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı.

ORDU'da 'patpat' diye bilinen tarım aracının uçurumdan yuvarlandığı kazada sürücü Muharrem Sönmez (23) hayatını kaybetti, babası Hamza Sönmez ise yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Ünye ilçesi Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. Muharrem Sönmez'in kontrolünü yitirdiği patpat, yaklaşık 60 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, devrilen patpatın altında kalan Muharrem Sönmez'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Hamza Sönmez ise ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
