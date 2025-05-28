Ordu'da Patpat Kazasında 77 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Ordu'da Patpat Kazasında 77 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Fatsa ilçesinde meydana gelen tarım aracı kazasında, 77 yaşındaki Halil İbrahim Atalar hayatını kaybederken, eşi Nilgün Atalar yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ORDU'da patpat olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü Halil İbrahim Atalar (77) hayatını kaybetti, yanındaki eşi Nilgün Atalar (66) ise yaralandı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında, Fatsa ilçesi Geyikçeli Mahallesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Atalar'ın kontrolünü yitirdiği patpat devrildi. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla, kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Halil İbrahim Atalar ile yanındaki eşi Nilgün Atalar, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil İbrahim Atalar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Nilgün Atalar'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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