Ordu'nun Ünye ilçesinde park halinde bulunan lüks otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'da park halindeki lüks otomobildeki yangın büyümeden söndürüldü

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde park halinde bulunan lüks otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gökhan E. isimli vatandaşa ait lüks otomobil park halindeyken yanmaya başladı. Otomobilin ön tarafından yükselen alevleri fark eden çevredekiler durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ön kısımdan alev alan otomobile müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapılırken, otomobilin ön kısmında ise maddi hasar meydana geldi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.