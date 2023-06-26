Üye Girişi
Haberler

Ordu'da park halindeki lüks otomobildeki yangın büyümeden söndürüldü

Güncel Haberler

Ordu'nun Ünye ilçesinde park halinde bulunan lüks otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'da park halindeki lüks otomobildeki yangın büyümeden söndürüldü

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde park halinde bulunan lüks otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gökhan E. isimli vatandaşa ait lüks otomobil park halindeyken yanmaya başladı. Otomobilin ön tarafından yükselen alevleri fark eden çevredekiler durumu Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler ön kısımdan alev alan otomobile müdahale etti. Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapılırken, otomobilin ön kısmında ise maddi hasar meydana geldi.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ümit Güngör - Güncel

İtfaiye Ünye Ordu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title