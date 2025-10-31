Ordu'da Özel Halk Otobüsü Şoförü Darp İddiasıyla Polise Başvurdu
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir halk otobüsünde yaşanan tartışmada, yolcu tarafından darp edildiğini ileri süren şoför C.B, sağlık raporu alarak polis merkezine başvurdu.
İddiaya göre, Altınordu ilçesinde yolcu taşıyan özel halk otobüsünün şoförü C.B ile eşinin bebek arabasıyla araca alınmadığını ileri süren yolcu arasında tartışma yaşandı.
Tartışma sırasında araca zarar verdiği iddia edilen yolcunun sürücü C.B'yi darp ettiği öne sürüldü.
Sağlık kuruluşundan darp raporu alan C.B, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.
