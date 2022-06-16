Otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı Ordu'nun Ünye ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Ordu'nun Ünye ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Cevizdere Mahallesi Ünye- Devlet Sahil yolu üzerinde sağ tarafta tali yola dönmek için yavaşlayan Kazakistan uyruklu Maxut Shokatayev (55) yönetimindeki NN-673-RR plakalı tıra, Davut Gündüz (32) yönetimindeki 52 FC 077 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle tırın altına giren otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan İsa Gündüz (60) ile Hatice Kadıoğlu (31) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Hacer Öztürk - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Otomobilin tıra çarptığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.