Ordu'da otomobilin dereye düştüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Ordu'nun Altınordu ilçesinde dereye düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde dereye düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hadi T. yönetimindeki 52 HY 128 plakalı otomobil, Şirinevler Mahallesi'ndeki Civil Deresi'ne düştü. Kazada yaralanan sürücü, Alperen T. ile Akılay Cansu Y, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Akılay Cansu Y, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. AA / Hayati Akçay - Güncel Şirinevler Altınordu Ordu Güncel Haberler

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