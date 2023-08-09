Ordu'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın ağır yaralandı

ORDU - Ordu'da, üstgeçidi kullanmadan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı. Kazada yaşlı kadın ağır yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Zeki K.'nın kullandığı 35 KH 2899 plakalı otomobil, üstgeçidi kullanmadan yolun karşısına geçmek isteyen Gülfidan Özkan'a çarptı. Kaza nedeniyle kadın savrulurken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan Özkan, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile şehirdeki özel bir hastaneye kaldırıldı, sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.