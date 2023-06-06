Ordu'da Otomobil Yuvarlanarak 50 Metreden Düştü: 1 Ölü

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde yaklaşık 50 metre yükseklikten yuvarlanıp, alt yola düşen otomobilin sürücüsü Mikail Taşpınar (21), hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin Yeşilyurt- Gelinkaya yolu üzerinde meydana geldi. Mikail Taşpınar'ın kontrolünü yitirdiği 52 ABU 905 plakalı otomobil, yaklaşık 50 metreden yuvarlanıp alt yola düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mikail Taşpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Taşpınar'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.