Üye Girişi
Haberler

Ordu'da otomobil ve hafif ticari araç çarpışması: 5 yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesinde otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Uzunisa Mahallesi Akdeniz-Karadeniz Yolu'nda, Veysel Bodur yönetimindeki 52 FL 300 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Kotan'ın kullandığı 52 FM 760 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırdı.

Hafif ticari araçtakilerin, bir yakınlarının cenaze törenine gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Altınordu trafik Ordu Acil Durum Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title