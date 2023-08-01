Ordu'da otomobil şarampole devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil şarampole devrildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Karakiraz mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Baş'ın kullandığı 52 HT 162 otomobil, ilçe girişine yakın bir noktada sürücüsünün kontörlünden çıkarak şarampole devrildi. Ters dönerek duran araçta bulunan Salih Aydın, Fatma Aydın ile Kıymet Baş isimli kişiler olay yerinde hayatlarını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Mehmet Baş ile araçta bulunan bir diğer kişi Cevdet Baş çeşitli hastanelere götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU