Ordu'da otomobil kazasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında hayatını kaybeden 3 kişi için cenaze töreni düzenlendi. Kazada yaralanan sürücü ve bir yolcu ise hastaneye kaldırıldı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde otomobilin şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi.

Kaza, ilçeye bağlı Karakiraz mevkiinde dün meydana geldi. Mehmet Baş'ın kullandığı 52 HT 162 otomobil, ilçe girişine yakın bir noktada sürücüsünün kontörlünden çıkarak şarampole devrildi. Ters dönerek bir evin bahçesine yuvarlanarak duran araçta bulunan Salih Aydın (69) ile eşi Fatma Aydın (64) ve Kıymet Baş (67) olay yerinde hayatlarını kaybetti. Sürücü Mehmet Baş ve araçta bulunan Cevdet Baş, 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden 3 kişi için Kabadüz ilçesine bağlı Yeşilada Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Aile, burada taziyeleri kabul ederken, İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek tarafından ikindi namazı sonrası cenaze namazı kıldırıldı, ardından da cenazeler aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye Kabadüz Kaymakamı Yasin Şahin, hayatını kaybedenlerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU