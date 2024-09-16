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Ordu'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı

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Ordu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si bebek toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

ORDU'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si bebek, 5 kişi yaralandı.

Kaza, bugün Akkuş ilçesi Dumantepe mevkisinde meydana geldi. Akkuş'tan Ünye ilçesine seyir halinde olan S.A. (59) yönetimindeki 60 NL 459 plakalı otomobil, ıslak zeminde kayarak karşı şeride geçti. O sırada araç, karşı şeritte H. H. (40) yönetimindeki 52 LN 644 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan H. H. ile araçtaki H. N. H. ve B. G. H. adlı bebekler ile A. E. (59) ve B. H. (52) yaralandı. Yaralılar tedavileri yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada beyin kanaması geçirdiği belirlenen 2 aylık B.G.H. ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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