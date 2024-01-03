Ordu'da otomobil kafeye girdi: 3 kişi yaralandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde geri manevra yapan otomobilin kafeye girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde Servet Y. yönetimindeki 06 CHM 177 plakalı otomobil, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada fren yerine gaza basması sonucu bir kafenin bahçe bölümüne girdi.

Kazada sürücü, garson Mesut E. ile müşterilerden lise öğrencisi Efe Çınar E. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla sevk edildikleri hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza anı kafenin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, aracın kafeye girmesi, ardından çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer alıyor.

Müşterilerden Ahmet Eren Altun, gazetecilere, aracın önce kaldırıma çıktığını, ardından kafeye girdiğini söyledi.

Olay esnasında kafede arkadaşlarıyla oturduğunu anlatan Altun, "Biz içeride arka masada oturuyorduk. Sesler gelince çıkıp baktık. Araba içeri girmişti. Korktuk, bayağı ses çıktı. Yaralılar hastaneye gitti." dedi.