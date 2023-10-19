Ordu'da otomobil ile tır çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Akkuş ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan bir kişi ise hastanede yaşamını yitirmiştir. Kazanın ardından tır sürücüsü tutuklanmıştır.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü kazada ağır yaralanan İsmail Kocakoç'un hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5'e çıktı.

Kaza, ilçeye bağlı Yukarıdüğencili Mahallesi İkizoğlu mevkisinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niksar istikametine seyir halinde olan Necmi Şeker'in (44) kullandığı 52 ACA 274 plakalı tır ile Akkuş istikametine giden Samet Kocakoç (22) yönetimindeki 52 AED 730 plakalı otomobil, yolun virajlı ve sisli olması nedeniyle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede sürücü Samet, babası Mustafa anne Güllü Kocakoç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Kazada hayatını kaybeden Mustafa Kocakoç'un diğer oğlu ve ağır yaralı olan İsmail Kocakoç (32), Ünye Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. İsmail Kocakoç'un cenazesi bugün ikindi namazını müteakiben Akkuş Koçcuvaz Mahallesi Karamancık Camisi'nde kılınacak cenaze namazından sonra aile kabristanlığına defnedilecek.

Kazanın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü Necmi Şeker, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. - ORDU