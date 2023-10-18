Ordu'da otomobil ile tır çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Akkuş ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile tır çarpışması sonucu 3 kişi olay yerinde, 8 yaşındaki çocuk ise hastanede hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen ve olay yerinde 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada, hastanede tedavi gören 8 yaşındaki çocuk da hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi.

Kaza, ilçeye bağlı Yukarıdüğencili Mahallesi İkizoğlu mevkisinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niksar istikametine seyir halinde olan Necmi Şeker'in (44) kullandığı 52 ACA 274 plakalı tır ile Akkuş istikametine giden Samet Kocakoç (22) yönetimindeki 52 AED 730 plakalı otomobil, yolun virajlı ve sisli olması nedeniyle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede sürücü Samet, babası Mustafa anne Güllü Kocakoç'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan ve yaralanan Abdurrahman Tonkal (8), Halime Tonkal (58) ve İsmail Kocakoç (32) ise sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Ünye'deki hastanelere kaldırıldı.

Ünye Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Abdurrahman Tonkal, tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 4 kişi, ilçeye bağlı Kuççuvaz Mahallesi'ndeki Karamancık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından aynı mahallede toprağa verildi.

Tır sürücüsü tutuklandı

Kazanın ardından gözaltına alınan ve karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen tır sürücüsü Necmi Şeker, çıkartıldığı hakimlikçe tutuklandı. - ORDU