Ordu'da Otomobil ile Tarım Aracının Çarpıştığı Kaza: 2 Yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde otomobil ile tarım aracının çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ünye-Akkuş-Niksar Yolu üzeri Çatalpınar Mahallesi'nde, N.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil ile B.B. idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı çarpıştı.

Tarım aracının devrildiği kazada sürücü ile araçtaki eşi A.B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgedeki trafik akışı, bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel
