Ordu'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 2 Kişi Ağır Yaralandı
Ordu'da Atatürk Bulvarı Yeni Mahalle kavşağında meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, kaldırımda yürüyen bir kişiye çarptı. Kazada yaralanan motosikletli kurye ve yayaya sağlık ekipleri müdahale etti ve ağır yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ordu'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.
Atatürk Bulvarı Yeni Mahalle kavşağında, Cemil Güney yönetimindeki 52 RC 929 plakalı otomobil ile Deniz Aksoy'un kullandığı 52 AAK 523 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, kaldırımda yürüyen Zeliha Duyar'a çarptı.
Kazada yaralanan motosikletli kurye Aksoy ile Zeliha Duyar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumunun ağır olduğu bildirildi.