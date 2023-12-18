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Ordu'da Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 2 Kişi Ağır Yaralandı

18 Aralık 2023 15:33 Güncelleme: 15:34 Abone Ol

Ordu'da Atatürk Bulvarı Yeni Mahalle kavşağında meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet, kaldırımda yürüyen bir kişiye çarptı. Kazada yaralanan motosikletli kurye ve yayaya sağlık ekipleri müdahale etti ve ağır yaralılar hastaneye kaldırıldı.