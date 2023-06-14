Ordu'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı
Güncel Haberler
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaledere Mahallesi Ünye Akkuş Niksar Caddesi'nde Engin D. yönetimindeki 52 ACE 005 plakalı otomobil ile Oğuzhan Ç. idaresindeki 55 ADT 306 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, sevk edildikleri Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre tek şeritten sağlandığı yoldaki trafik, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.
Kaynak: AA / Hacer Öztürk - Güncel