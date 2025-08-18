Ordu'da Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

Güncelleme:
Ünye ilçesinde meydana gelen kazada, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ORDU'nun Ünye ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Ünye ilçesi Gölevi Mahallesi'nde meydana geldi. Muharrem Lacivert yönetimindeki 52 ADC 789 plakalı kamyonet ile Uğur Arslantürk idaresindeki 59 LT 821 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Uğur Aslantürk ve otomobildeki Hatice, Alparslan ve Narin Arslantürk ile Ayşe Dursun yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
