Ordu'da Otomobil Dereye Yuvarlandı: 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Ordu'nun İkizce ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri hamile 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada, araç dereye yuvarlanmış ve olay yerine sağlık ekipleri sevk edilmiştir. Kazada hayatını kaybedenler arasında hamile bir kadın ve onun anne ve babası da bulunmaktadır.