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Ordu'da otomobil ağaca çarptı 1 kişi öldü

Ordu'da otomobil ağaca çarptı 1 kişi öldü

Güncel Haberler

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Ümit Can Yeşiller yönetimindeki 52 EP 855 plakalı otomobil, Bolaman Mahallesi'nde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel

Ümit Can Fatsa Ordu Güncel Haberler

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