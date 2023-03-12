Ordu'da organları bağışlanan hasta, 3 kişiye can olacak

Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen 42 yaşındaki kişinin organları, yakınları tarafından bağışlandı.

Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen 42 yaşındaki kişinin organları, yakınları tarafından bağışlandı.

Alınan bilgiye göre, bir süre önce kalp krizi geçiren Ercan Kızıldeniz, Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Kızıldeniz'in, doktorların çabalarına rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkililerinin görüştüğü Kızıldeniz'in ailesi, hastanın organlarını bağışlamaya karar verdi.

Kızıldeniz'in operasyonla alınan böbrekleri, organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere Bursa ve Diyarbakır'a, karaciğeri ise Samsun'a gönderildi.